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12:58, 22 октября 2018 177
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Появилось видео с места смертельной аварии в Спасском районе

Появилось видео с места смертельной аварии в Спасском районе

Появилось видео с места смертельной аварии в Спасском районе. Ролик в редакцию RZN.info прислал очевидец.

Напомним, в субботу, 20 октября, на 261-м километре трассы М5 столкнулись Nissan, грузовик DAF с полуприцепом, Toyota и Citroen.

В ДТП погибли водитель и 42-летний пассажир Nissan.


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