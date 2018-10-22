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11:27, 22 октября 2018 875
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Победитель «Подбелки-2018» выступит в Рязани с сольным концертом

Победитель «Подбелки-2018» выступит в Рязани с сольным концертом

Победитель фестиваля уличных музыкантов «Подбелка-2018» группа John Lemon выступит в Рязани с сольным концертом. Это будет тематическая вечеринка под названием The Other Side of Lemon (другая сторона Lemon’а).

John Lemon — арт-группа, которая появилась в 2010 году. В Рязани она стала популярна благодаря качественным трибьютам на песни The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers и тематическим вечеринкам. В августе после трехлетнего творческого перерыва коллектив завоевал гран-при на фестивале «Подбелка».

«На этот раз наша арт-группа с головой бросилась в рискованный, но оттого более завораживающий эксперимент: мы приготовили оригинальную подборку треков — неизвестные известные песни, — рассказали участники коллектива о предстоящем концерте. — Для людей неискушенных этот вечер станет своеобразным открытием, ликбезом, а для музыкальных гурманов — истинным праздником!».

Ранее в интервью RZN.info музыканты впервые анонсировали песни, которые они исполнят на предстоящем концерте. Известно, что на вечеринке они сыграют несколько композиций, уже полюбившихся поклонникам группы.

John Lemon выступит в клубе SVOBODA в воскресенье, 4 ноября. Начало в 19:00.

Стоимость билета — 300 рублей/ 200 рублей — по репосту записи в официальной группе «ВКонтакте».


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