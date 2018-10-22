О спецпроекте RZN.info рассказали в сюжете регионального телеканала

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Спецпроект журналисты RZN.info подготовили к 100-летнему юбилею писателя и нобелевского лауреата Александра Солженицына. Он рассказывает, как писатель впервые побывал в Рязани, почему после ссылки приехал именно в этот город, а также какие места на рязанской земле теперь стали частью истории мировой литературы. «Я надеюсь, это проект будет интересен тем, кто слышит о Солженицыне много, но мало что знает о том, где он жил, сколько он получал, какая у него была зарплата, как он устроился во вторую гимназию, почему он туда устроился и как вообще попал в Рязань», — отметила главный редактор RZN.info Наталья Смольянинова.
Автор текста, журналист Владимир Фролов в интервью телеканалу рассказал, что для подготовки проекта он использовал, в том числе, воспоминания своих родственников, которые были лично знакомы с писателем.
«Один из моих дядей даже учился у Солженицына. Он преподавал там физику и астрономию, — рассказал Фролов. — И мой папа, когда работал в научно-исследовательском институте газоразрядных приборов, он совершенно случайно познакомился с Солженицыным на выборах».
В работе использованы фотографии, рукописи Солженицына, архивные материалы. Спонсором спецпроекта выступила ГК «Зеленый сад».