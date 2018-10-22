Двое касимовцев украли оборудование железной дороги. Об этом
Житель поселка Крутоярский рассказал полицейским о «подозрительной машине», которая отъезжала от места, где складировали металлические подкладки железной дороги. Их сняли из-за ремонта.
Участковый нашел 60 подкладок в пункте приема вторсырья.
«Приемщик назвал имя человека, который вместе с приятелем на машине привез подкладки, и „пазл“ окончательно сложился», — рассказали в пресс-службе.
36-летнего ранее судимого злоумышленника и его 35-летнего помощника задержали. На мужчин завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК.
Похищенное изъяли.