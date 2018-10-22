Драка в автобусе и авария в Спасском районе. Главные новости выходных, 20-21 октября

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Две горожанки подрались в автобусе. Рязанку увезли на скорой после концерта в клубе. Кстати, обзор фотографий горожан с этого концерта можно найти по ссылке. В школе №57 суп из тарелок сливали не для второй смены. Это были лишние порции, которые больше не подавали на стол, пояснили в мэрии.
В Рязани ищут 55-летнего Андрея Петруничева, который, предположительно, отстал от поезда. В эти выходные также пропал 77-летний Виктор Зоткин. В Спасском районе столкнулись три легковушки и грузовик. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.
Были и другие ДТП: одно — на новом перекрестке около площади Ленина. Также около пивзавода «Жигули» столкнулись с иномаркой. В Горроще такси столкнулось с легковушкой и кроссовером
Рязанский инвалид организовал в Коломне бизнес с проститутками. В Пронске с очистных сооружений украли металлические переходы. Рязанцев попросили помочь ряжским погорельцам.
В селе Реткино появится автобусная остановка. Четверо бегунов не смогли завершить марафон Москва-Рязань. Губернатор поздравил рязанский приборный завод с вековым юбилеем. Юная пианистка Варвара Кутузова встретилась с рязанскими школьниками.