На Северной окружной образовалась крупная пробка из-за аварии

Утром в понедельник, 22 октября, на Северной окружной столкнулись несколько автомобилей. Видео с места происшествия опубликовано в группе «
Столкнулись внедорожник, Renault Symbol и Lada Kalina.
Из-за аварии на Северной окружной образовалась пробка в обе стороны движения. Затор возник от перекрестка улицы Бирюзова и проезда Шабулина до 1-го Борковского карьера.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения автомобилей не превышает 7-10 километров в час.
Информация о произошедшем уточняется.