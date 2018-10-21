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11:54, 21 октября 2018 460
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В селе Реткино появится автобусная остановка

В селе Реткино появится автобусная остановка

В селе Реткино Рязанской области планируют поставить автобусную остановку. Тендер для подрядчиков разместили на сайте госзакупок.

Отмечается, что на эти цели планируется потратить не более 423 тысяч 142 рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.


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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 4

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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