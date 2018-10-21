В селе Реткино появится автобусная остановка

В селе Реткино Рязанской области планируют поставить автобусную остановку. Тендер для подрядчиков разместили на
Отмечается, что на эти цели планируется потратить не более 423 тысяч 142 рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.
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В селе Реткино Рязанской области планируют поставить автобусную остановку. Тендер для подрядчиков разместили на
Отмечается, что на эти цели планируется потратить не более 423 тысяч 142 рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.
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По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.