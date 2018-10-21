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21:54, 21 октября 2018 627
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Очевидцы рассказали о смертельной аварии с маршруткой и автобусом в Подмосковье

Очевидцы рассказали о смертельной аварии с маршруткой и автобусом в Подмосковье

Очевидцы рассказали о смертельной аварии с маршруткой и автобусом в Подмосковье. По словам свидетелей, в аварии погибли девушка и трое мужчин, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Как утверждают очевидцы, в маршрутку врезался ПАЗ.

«Еще одна девочка, примерно лет 15-17, осталась лежать на земле, но ее страшно было поднимать, чтобы хуже не было. Но она совсем плохая была», — вспомнила одна из женщин.

Вечером в воскресенье, 21 октября, на трассе А-108 в Дмитровском районе столкнулись ПАЗ и микроавтобус «Ивеко». В маршрутке было 14 пассажиров. От удара она перевернулась на бок.

По данным минздрава, погибли четыре человека, восемь пострадали.


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