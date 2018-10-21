Очевидцы рассказали о смертельной аварии с маршруткой и автобусом в Подмосковье. По словам свидетелей, в аварии погибли девушка и трое мужчин, сообщает телеканал «
Как утверждают очевидцы, в маршрутку врезался ПАЗ.
«Еще одна девочка, примерно лет 15-17, осталась лежать на земле, но ее страшно было поднимать, чтобы хуже не было. Но она совсем плохая была», — вспомнила одна из женщин.
Вечером в воскресенье, 21 октября, на трассе А-108 в Дмитровском районе
По данным минздрава, погибли четыре человека, восемь