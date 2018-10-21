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11:04, 21 октября 2018 1 506
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На заводе во Владикавказе произошел крупный пожар

На заводе во Владикавказе произошел крупный пожар

На заводе «Электроцинк» во Владикавказе произошел пожар. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, в огне погиб один человек, еще трое пострадали.

По сообщению МЧС, информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 03:16, площадь пожара составила 650 квадратных метров.

В 05:39 его удалось потушить, однако позднее стало известно, что площадь выросла до тысячи квадратных метров.

Известно, что при тушении погиб пожарный Александр Ермаков.

По последним данным, горящее предприятие тушат свыше 100 человек и более 30 единиц техники.

Фото МЧС России


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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 4

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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