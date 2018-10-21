Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73 человек, передает в воскресенье, 21 октября, РИА «
47 человек госпитализировали. В больницы Симферополя попали 15 пострадавших, все — в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, в среду, 17 октября, студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков
По словам Рослякова-старшего, его сын ничего не рассказывал про колледж, а друзей там у юноши не было. Мужчина подчеркнул, что знал об увлечении сына оружием.
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