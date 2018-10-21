Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:23, 21 октября 2018 438
 0    0

Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73 человек

Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73 человек

Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73 человек, передает в воскресенье, 21 октября, РИА «Новости».

47 человек госпитализировали. В больницы Симферополя попали 15 пострадавших, все — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в среду, 17 октября, студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу по учащимся и преподавателям.

Погиб 21 человек. Позже 18-летний молодой человек покончил с собой.

По словам Рослякова-старшего, его сын ничего не рассказывал про колледж, а друзей там у юноши не было. Мужчина подчеркнул, что знал об увлечении сына оружием.

Фото «Керчь.FM»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:23, 21 октября 2018
Число пострадавших при нападении на колледж в Керчи достигло 73 человек
14:00, 21 октября 2018
На Тайване поезд сошёл с рельсов, есть жертвы
12:55, 21 октября 2018
Рязанку увезли на скорой после концерта в клубе
12:21, 21 октября 2018
В Рязани около пивзавода «Жигули» столкнулась с иномаркой
11:27, 21 октября 2018
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:28, 15 октября 2018 28 279
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 3
7:55, 19 октября 2018 24 297
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
16:06, 15 октября 2018 23 575
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 10
21:36, 9 октября 2018 20 201
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 772
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум