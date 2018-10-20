В Пронске сгорел жилой дом. Об этом сообщил
Сигнал о возгорании в кирпичном доме поступил в пятницу, 19 октября, в 19:11.
Огонь повредил дом, никто из людей не пострадал.
На пожар выезжали два расчета, причина и ущерб устанавливаются.
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В Пронске сгорел жилой дом. Об этом сообщил
Сигнал о возгорании в кирпичном доме поступил в пятницу, 19 октября, в 19:11.
Огонь повредил дом, никто из людей не пострадал.
На пожар выезжали два расчета, причина и ущерб устанавливаются.
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В будущем подобные филиалы могут появиться в Канищеве и на Московском шоссе.