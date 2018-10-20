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8:12, 20 октября 2018 1 814
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В Пронске сгорел жилой дом

В Пронске сгорел жилой дом

В Пронске сгорел жилой дом. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании в кирпичном доме поступил в пятницу, 19 октября, в 19:11.

Огонь повредил дом, никто из людей не пострадал.

На пожар выезжали два расчета, причина и ущерб устанавливаются.


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Ближе к дому. Медицинский восстановительный центр «Движение» открыл новый филиал в Рязани

В будущем подобные филиалы могут появиться в Канищеве и на Московском шоссе.

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