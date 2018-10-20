Рязанец организовал интимный бизнес в Коломне. Об этом сообщил сайт «
28-летний мужчина, будучи инвалидом второй группы с детства, работал водителем и имел семью с ребенком.
В мае 2017 года он организовал нелегальный бизнес с проститутками в соседней Коломне: сам находил девушек, сам находил клиентов, сам их отвозил на съемную квартиру. После оказания услуги сутенер забирал у своей «сотрудницы» половину заработка.
Отмечается, что следователи узнали личности трех коломенских проституток, работавших на него. Остальных «не установили».
Рязанца задержал во время «проверочной закупки»: полицейский притворился клиентом, и сутенера задержали. Свою вину он признал.
Суд оштрафовал мужчину на 150 тысяч рублей.