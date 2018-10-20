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13:17, 20 октября 2018 179
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Рязанец организовал интимный бизнес в Коломне

Рязанец организовал интимный бизнес в Коломне

Рязанец организовал интимный бизнес в Коломне. Об этом сообщил сайт «kolomna-spravkа» со ссылкой на первого заместителя коломенского городского прокурора Ивана Лазыкина.

28-летний мужчина, будучи инвалидом второй группы с детства, работал водителем и имел семью с ребенком.

В мае 2017 года он организовал нелегальный бизнес с проститутками в соседней Коломне: сам находил девушек, сам находил клиентов, сам их отвозил на съемную квартиру. После оказания услуги сутенер забирал у своей «сотрудницы» половину заработка.

Отмечается, что следователи узнали личности трех коломенских проституток, работавших на него. Остальных «не установили».

Рязанца задержал во время «проверочной закупки»: полицейский притворился клиентом, и сутенера задержали. Свою вину он признал.

Суд оштрафовал мужчину на 150 тысяч рублей.


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