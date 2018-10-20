Рязанцев попросили помочь ряжским погорельцам. Соответствующее сообщение опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
Серьезный пожар произошел в Ряжске 8 октября: на улице Малиновой
Женщина осталась без имущества и теплых вещей на зиму.
«Если с комнатой в общежитии администрация города Ряжска помогла, за что им огромное спасибо, существуют еще житейские проблемы, с которыми ей самой не справиться одной», — отметили в сообщении.
Всех неравнодушных, готовых оказать любую помощь, попросили переводить деньги на карту: 4276 5300 1572 1769 (Сбербанк).
Связаться с пострадавшей можно по телефону: