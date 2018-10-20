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12:20, 20 октября 2018 2 554
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Рязанцев попросили помочь ряжским погорельцам

Рязанцев попросили помочь ряжским погорельцам

Рязанцев попросили помочь ряжским погорельцам. Соответствующее сообщение опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

Серьезный пожар произошел в Ряжске 8 октября: на улице Малиновой сгорели три деревянных дома, в том числе дом Елены Мамедовой.

Женщина осталась без имущества и теплых вещей на зиму.

«Если с комнатой в общежитии администрация города Ряжска помогла, за что им огромное спасибо, существуют еще житейские проблемы, с которыми ей самой не справиться одной», — отметили в сообщении.

Всех неравнодушных, готовых оказать любую помощь, попросили переводить деньги на карту: 4276 5300 1572 1769 (Сбербанк).

Связаться с пострадавшей можно по телефону:+7 (920) 963-09-05.


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