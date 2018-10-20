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8:49, 20 октября 2018 2 685
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Рязанцев предупредили о тумане

Рязанцев предупредили о тумане

Рязанцев предупредили о тумане. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В утренние часы в субботу, 20 октября, на территории Рязанской области местами ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров.


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1 день назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 1

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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