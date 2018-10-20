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13:42, 20 октября 2018 1 994
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Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

В эту субботу, 20 октября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

Рязанский театр драмы приглашает на премьеру — спектакль «Вишневый сад» по пьесе Чехова. Одна из самых известнейших пьес классика русской литературы знакома всем еще со школьной скамьи. Помещица Раневская возвращается на родину в свое имение с вишневым садом. Она знает, что имение обречено и его придется продавать. Разорившаяся помещица, ее брат Гаев, старый слуга Фирс — персонажи эпохи, которая уходит вместе с их вишневым садом. Начало спектакля в 19:00.

В МКЦ выступит актер театра и кино Максим Аверин. Артист, знакомый многим по популярным телесериалам, в частности по «Глухарю», выступит с моноспектаклем «Все начинается с любви. Продолжение…». В исполнении Аверина зрители услышат стихи, отрывки из спектаклей, песни советских и российских композиторов. Начало в 18:00.

В клубе Deep выступит панк-фолк группа The Hatters. Они ярко заявили о себе в 2016 году, когда в сети появилась песня «Russian Style». Уже через год The Hatters стали обладателями золотой пластинки в номинации «Взлом» премии «Чартова дюжина». В июле этого года группа выпустила третий по счету альбом «No Comments», в который вошли инструментальные версии всех песен коллектива, и любимые композиции обрели новое звучание. Начало концерта в 19:00.

В клубе Old Fashion панк-рок группа Rebel Generation представит свой первый альбом — «Black Mesa». Презентация пройдет при поддержке московских панк-рокеров Mutagen и рязанской группы Vodka Users. Начало в 19:00. А в 23:00 там же стартует диджей-баттл «Back 2 Back»: победителя выберут сами зрители.


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1 день назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 1

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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