Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

В эту субботу, 20 октября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.
Рязанский театр драмы приглашает на премьеру — спектакль «
В МКЦ выступит актер театра и кино
В клубе Deep выступит панк-фолк группа
В клубе Old Fashion панк-рок группа
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В эту субботу, 20 октября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.
Рязанский театр драмы приглашает на премьеру — спектакль «
В МКЦ выступит актер театра и кино
В клубе Deep выступит панк-фолк группа
В клубе Old Fashion панк-рок группа
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По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.