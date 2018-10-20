Из-за массовой аварии в Спасском районе на трассе М-5 образовалась многокилометровая пробка

Из-за
ДТП произошло у поворота на деревню Разбердеево.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», десятикилометровый затор растянулся в обе стороны до поворота. Скорость потока не превышает пяти километров в час.
Напомним,
Фото из соцсетей
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из-за
ДТП произошло у поворота на деревню Разбердеево.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», десятикилометровый затор растянулся в обе стороны до поворота. Скорость потока не превышает пяти километров в час.
Напомним,
Фото из соцсетей
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец организовал интимный бизнес в Коломне
|
cледующая новость →Рязанцев попросили помочь ряжским погорельцам
В будущем подобные филиалы могут появиться в Канищеве и на Московском шоссе.