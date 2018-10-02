Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:19, 2 октября 2018 560
 0    0

Жители пронского села собирают деньги на строительство приходского дома

Жители пронского села собирают деньги на строительство приходского дома

Фото: Рязанская епархия

Жители села Тырново Пронского района объявили сбор денег на строительство приходского дома. В нем будут собираться люди, пока местный храм восстанавливают, сообщил сайт Рязанской епархии.

В настоящее время заканчиваются работы по кладке стен. Отмечается, что покрыть постройку крышей необходимо до зимы.

По словам настоятеля храма Владимира Овсянникова, дом будет многофункциональным — здесь расположатся воскресная школа, библиотека, место для изготовления просфоры, трапезная, ризница и другие необходимые помещения.

«Средства на строительство уже заканчиваются, и поэтому прихожане обращаются с просьбой ко всем, кто имеет такую возможность, помочь в возведении дома», — говорится в сообщении.

Реквизиты:

Местная религиозная организация православный Приход Покровской церкви с. Тырново Пронского района Рязанской области Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

391151, Рязанская область, Пронский район, с. Тырново, ул. Истья, д. 18.

ОГРН 1 0 3 6 2 0 0 0 0 2 3 1 0

ИНН 6 2 1 1 0 0 4 2 1 3 / КПП 6 2 1 1 0 1 0 0 1

Р/С 4 0 7 0 3 8 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4

К/С 3 0 1 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8

БИК 0 4 6 1 2 6 7 0 8

Прио-Внешторгбанк (ПАО), г. Рязань


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:00, 2 октября 2018
Митрополит Марк впервые встретился с новой главой города
9:21, 2 октября 2018
Сорок процентов рязанцев готовы получать «серую» зарплату — исследование
8:19, 2 октября 2018
Жители пронского села собирают деньги на строительство приходского дома
19:03, 1 октября 2018
Рокотянская навестила Почетных граждан Рязани
17:36, 1 октября 2018
«Душевного покоя и тепла». Фомин поздравил рязанцев с Днем пожилого человека
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Одна из распространенных жалоб, поступающих в Банк России, — жалоба на незаконный перевод пенсионных накоплений без ведома граждан.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 37 735
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 28 909
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
9:42, 22 сентября 2018 20 636
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 20 275
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 18 379
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 6
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум