Жители пронского села собирают деньги на строительство приходского дома

Жители села Тырново Пронского района объявили сбор денег на строительство приходского дома. В нем будут собираться люди, пока местный храм восстанавливают, сообщил
В настоящее время заканчиваются работы по кладке стен. Отмечается, что покрыть постройку крышей необходимо до зимы.
По словам настоятеля храма Владимира Овсянникова, дом будет многофункциональным — здесь расположатся воскресная школа, библиотека, место для изготовления просфоры, трапезная, ризница и другие необходимые помещения.
«Средства на строительство уже заканчиваются, и поэтому прихожане обращаются с просьбой ко всем, кто имеет такую возможность, помочь в возведении дома», — говорится в сообщении.
Реквизиты:
Местная религиозная организация православный Приход Покровской церкви с. Тырново Пронского района Рязанской области Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
391151, Рязанская область, Пронский район, с. Тырново, ул. Истья, д. 18.
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