В Шацке объявили план «Перехват» из-за угнанного автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратилась 33-летняя местная жительница и сообщила, что от ее дома пропала недавно купленная «десятка». Ориентировку на розыск машины передали всем экипажи ГИБДД и полицейским патрулям, курсирующим в городе.
Полицейские также осмотрели сады на окраине города. Среди деревьев они нашли угнанный ВАЗ-2110, в салоне которого находился 20-летний мужчина. Его задержали.
Выяснилось, что у задержанного нет «прав», а перед угоном он употреблял марихуану. Злоумышленник жил в одном доме с владелицей транспортного средства, она его родственница. Воспользовавшись тем, что женщина отправилась за покупками, молодой человек нашел дубликат ключа от автомобиля и поехал «прокатиться по городу».
Машину в исправном техническом состоянии вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.