В Рязанском районе осудили отца, ударившего сына ножом в грудь. Об этом пишет издательство «
Установлено, что в октябре 2017 года в деревне Лопухи 65-летний мужчина выпивал со своим 36-летним сыном. Отец выпил около 50 граммов водки и ушел работать в огороде, а сын остался в доме и продолжил «отдыхать».
Когда мужчина вернулся, начался скандал, во время которого сын «не стеснялся в выражениях». Не выдержав оскорблений, пенсионер схватил со стола нож и ударил мужчину в грудь, после чего, испугавшись, побежал к соседям вызывать «скорую».
Врачи доставили потерпевшего в больницу. Отец рассказал все полиции и отдал орудие преступления.
Суд учел искренние раскаяния пенсионера, его возраст и необходимость ухаживать за женой-инвалидом, отсутствие у сына претензий к отцу и назначил ему три года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока.
Приговор не вступил в законную силу.