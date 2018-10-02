В рязанском агроуниверситете обсудили проблемы и перспективы кинологии

В Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла международная научно-практическая конференция «Кинология XXI века: проблемы и перспективы». Ее участниками стали около ста человек.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что от решения поставленных на конференции задач зависит дальнейшее развитие кинологии. «Нам предстоит обсудить актуальные и важные вопросы биологической науки и современной кинологии», — сказал он.
Участники конференции узнали о достижениях биологической науки и кинологии, возможностях, проблемах и перспективах генетического тестирования собак в России.
О поисково-спасательных операциях с привлечением волонтеров-кинологов рассказали представители отряда «Лиза Алерт».
Подводя итоги работы конференции, ее участники выразили надежду, что такие встречи станут традиционными.