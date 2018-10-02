В Рязани рецидивиста поймали на серии краж мобильных телефонов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В течение сентября в полицию поступил ряд заявлений о пропажах смартфонов. Несколько эпизодов произошли на улицах Бирюзова, Интернациональной, Ленина. Случаи объединяло то, что пострадавшие на некоторое время оставляли свое имущество без присмотра.
Полицейские пришли к выводу, что совершить кражи мог один и тот же человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили личность предполагаемого злоумышленника.
28-летнего жителя Михайловского района, ранее судимого за кражи, грабеж и угон машин, задержали. При личном досмотре у него также нашли пластиковую коробку с наркотиками.
Как выяснили полицейские, злоумышленник выискивал удобные моменты для краж, пользуясь невнимательностью персонала магазинов. Похищенные телефоны он сбывал и на вырученные деньги покупал наркотики.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 и части 1 статьи 228 УК РФ. Мужчину арестовали.