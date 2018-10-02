В Рязани пропала 14-летняя девушка

В Рязани пропала 14-летняя Ксения Крюкова. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
О девушке ничего неизвестно с пятницы, 28 сентября.
Приметы: рост 158 см, плотное телосложение, волосы русые вьющиеся до плеч, зеленые глаза.
Была одета: черная спортивная куртка со светлыми вставками на плечах, темные брюки с подворотами, белая блузка, бежевый свитер, черные кеды.
С собой: светло-коричневый кожаный рюкзак.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по телефонам: