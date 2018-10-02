Умер народный артист России Роман Карцев

Умер Роман Карцев. О его смерти во вторник, 2 октября, сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья на своей странице в
Актер скончался в возрасте 79 лет. О причине смерти, а также дате и месте похорон пока не сообщается.
Роман Карцев был актером Ленинградского театра миниатюр (Театр эстрады имени Райкина), Театра миниатюр при Одесской филармонии, Театра «Эрмитаж», Театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. Заслуженный артист РСФСР, народный артист России снимался в фильмах «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и других.
Фото: ТАСС, Сергей Карпов