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16:46, 2 октября 2018 2 824

Столетие Рязанского приборного завода. Часть вторая

Столетие Рязанского приборного завода. Часть вторая

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) находится в числе ведущих российских производителей бортового авиационного радиоэлектронного оборудования.

В этом году завод отмечает столетие. В честь юбилея на RZN.info выйдет серия материалов, посвященных истории предприятия. Вторая часть расскажет о периоде с 1929 по 1940 год.

В 1929 году предприятие перебазируют на улицу Каляева (сейчас — Семинарская). На территорию подвели железнодорожную ветку от станции «Рязань-1». Это позволило доставлять материалы, необходимые для производства, и вывозить готовые изделия. Предприятие выпускало строительные материалы и мебель. Двери, изготовленные на Рязанском ДОЗе, экспортировали в Великобританию.

Решением правительства в 1934 году завод реконструировали под выпуск новой продукции — авиационных винтов для разных типов самолетов.

В 1935 году Рязанский ДОЗ включили в состав предприятий оборонной промышленности, ему присвоили литерный номер 168, а в 1939 году — подчинили Наркомату авиационной промышленности.

В предвоенные годы завод №168 помимо пропеллеров выпускал детали и оперение к самолетам типа МиГ, авиалыжи, передвижные фотолаборатории, копировальные приборы.

На предприятии развернули стахановское движение. В апреле 1940 года каждый пятый работник являлся стахановцем. Трудовой коллектив принимал активное участие в социалистическом соревновании. Годовое производственное задание 1940 года выполнили к 24 декабря.

Большое внимание уделяли развитию социальной сферы. В 1938 году на улице Красной Армии (сейчас — Первомайский проспект) открылся заводской клуб, который строили сами заводчане в свободное от работы время. Сотрудники предприятия также участвовали в возведении жилых домов, яслей, детского сада, школы, столовой.

К началу Великой Отечественной войны завод №168 являлся крупным промышленным предприятием оборонного значения, способным выполнять самые сложные производственные задания.


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