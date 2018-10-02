Столетие Рязанского приборного завода. Часть вторая

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) находится в числе ведущих российских производителей бортового авиационного радиоэлектронного оборудования.
В этом году завод отмечает столетие. В честь юбилея на RZN.info выйдет серия материалов, посвященных истории предприятия. Вторая часть расскажет о периоде с 1929 по 1940 год.
В 1929 году предприятие перебазируют на улицу Каляева (сейчас — Семинарская). На территорию подвели железнодорожную ветку от станции «Рязань-1». Это позволило доставлять материалы, необходимые для производства, и вывозить готовые изделия. Предприятие выпускало строительные материалы и мебель. Двери, изготовленные на Рязанском ДОЗе, экспортировали в Великобританию.
Решением правительства в 1934 году завод реконструировали под выпуск новой продукции — авиационных винтов для разных типов самолетов.
В 1935 году Рязанский ДОЗ включили в состав предприятий оборонной промышленности, ему присвоили литерный номер 168, а в 1939 году — подчинили Наркомату авиационной промышленности.
В предвоенные годы завод №168 помимо пропеллеров выпускал детали и оперение к самолетам типа МиГ, авиалыжи, передвижные фотолаборатории, копировальные приборы.
На предприятии развернули стахановское движение. В апреле 1940 года каждый пятый работник являлся стахановцем. Трудовой коллектив принимал активное участие в социалистическом соревновании. Годовое производственное задание 1940 года выполнили к 24 декабря.
Большое внимание уделяли развитию социальной сферы. В 1938 году на улице Красной Армии (сейчас — Первомайский проспект) открылся заводской клуб, который строили сами заводчане в свободное от работы время. Сотрудники предприятия также участвовали в возведении жилых домов, яслей, детского сада, школы, столовой.
К началу Великой Отечественной войны завод №168 являлся крупным промышленным предприятием оборонного значения, способным выполнять самые сложные производственные задания.