Сотрудники «Рязаньэнерго» поучаствовали в учениях по ликвидации условной аварийной ситуации

В Рязанской области прошли учения по ликвидации аварий на объектах электроэнергетики в условиях низких температур. В них поучаствовали сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго».

«Оперативно-диспетчерский персонал филиала прошел проверку соблюдения регламента обмена информацией, отработал взаимодействие при выполнении мероприятий по предупреждению и устранению технологических нарушений в неблагоприятной метеообстановке», — рассказали в пресс-службе «Рязаньэнерго».

По сценарию, в условиях резкого похолодания до -35 градусов и усиления ветра до 22 м/с произошло повреждение и аварийное отключение трансформатора с возгоранием и выбросом масла на подстанции (ПС) 110 кВ «Коловрат». Это спровоцировало отключение пяти подстанций «Рязаньэнерго».

Из-за технологического нарушения на одной из подстанций 220 кВ Приокского ПМЭС произошло обесточение еще двух ПС 110 кВ филиала. В результате условно нарушенным оказалось электроснабжение потребителей в 83 населенных пунктах Рязанского и Спасского районов.

«Участники тренировки отработали совместные действия по обмену оперативной информацией в нештатных условиях, ликвидации технологических нарушений на подстанциях 110 — 220 кВ и тушению пожара на энергообъекте, организации быстрого ввода в работу электрооборудования, выведенного ранее в ремонт, и оповещению населения о ходе восстановительных работ», — говорится в сообщении.

Специалисты смогли предотвратить дальнейшее развитие условной аварии и в короткие сроки восстановили электроснабжение потребителей и объектов ЖКХ.

В пресс-службе филиала отметили, что его сотрудники регулярно участвуют в общесетевых учениях по действиям в нештатных условиях.

«Это позволяет энергетикам отрабатывать максимально эффективные способы предупреждения и оперативного устранения различных технологических нарушений и постоянно находиться в полной готовности к взаимодействию для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, особенно в осенне-зимний период максимума нагрузок в сетях», — заключили в «Рязаньэнерго».