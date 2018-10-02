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22:50, 2 октября 2018 203
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Рязанским художникам предложили нарисовать портреты Героев Отечества

Рязанским художникам предложили нарисовать портреты Героев Отечества

«Волонтеры Победы» предложили рязанским художникам нарисовать портреты Героев Отечества. Проект стартовал 1 октября, его участниками станут 15 мастеров.

Те, кто пройдет открытый отбор, лично познакомятся с ветеранами и узнают их судьбы. Участники проекта сфотографируют Героев и приступят к написанию их графического проекта.

Для этого им предоставят все необходимые материалы, а также проведут мастер-класс от ведущего художника.

К портрету рязанцы должны будут добавить краткий рассказ о жизни ветерана в военное время.

Работы участников представят на выставке, а в день Героев Отечества, 9 декабря, сами художники подарят портреты ветеранам.

Желающим поучаствовать в проекту необходимо до 14 октября заполнить google-форму или написать на почту ryazan. zapobedu@gmail.com «Хочу в команду!».


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