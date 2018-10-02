Рязанским художникам предложили нарисовать портреты Героев Отечества

«Волонтеры Победы» предложили рязанским художникам нарисовать портреты Героев Отечества. Проект стартовал 1 октября, его участниками станут 15 мастеров.
Те, кто пройдет открытый отбор, лично познакомятся с ветеранами и узнают их судьбы. Участники проекта сфотографируют Героев и приступят к написанию их графического проекта.
Для этого им предоставят все необходимые материалы, а также проведут мастер-класс от ведущего художника.
К портрету рязанцы должны будут добавить краткий рассказ о жизни ветерана в военное время.
Работы участников представят на выставке, а в день Героев Отечества, 9 декабря, сами художники подарят портреты ветеранам.
Желающим поучаствовать в проекту необходимо до 14 октября заполнить