Рязанцы попытались отсудить деньги за гибель родственников у невиновного в ДТП водителя

Жители Рязанской области попытались отсудить деньги за гибель их родственников в аварии, которая
Известно, что пьяный водитель ВАЗ-2106 обгонял грузовик «МАН» с прицепом и выехал на «встречку», где врезался в ВАЗ-2104.
В результате водитель и две пассажирки «шестерки» погибли, легковушки получили серьезные повреждения, грузовик — незначительные.
Родственники пассажирок обратились в райсуд, чтобы взыскать с водителя «МАНа» деньги за их гибель, возмещение расходов на похороны и компенсацию морального вреда.
Районный суд установил, что водитель грузовика не виновен в ДТП и отклонил иск. Облсуд оставил апелляционную жалобу рязанцев без удовлетворения, а решение — без изменения.