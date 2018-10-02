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10:25, 2 октября 2018 4 783
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Рязанцы попытались отсудить деньги за гибель родственников у невиновного в ДТП водителя

Рязанцы попытались отсудить деньги за гибель родственников у невиновного в ДТП водителя

Жители Рязанской области попытались отсудить деньги за гибель их родственников в аварии, которая произошла в июне 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Известно, что пьяный водитель ВАЗ-2106 обгонял грузовик «МАН» с прицепом и выехал на «встречку», где врезался в ВАЗ-2104.

В результате водитель и две пассажирки «шестерки» погибли, легковушки получили серьезные повреждения, грузовик — незначительные.

Родственники пассажирок обратились в райсуд, чтобы взыскать с водителя «МАНа» деньги за их гибель, возмещение расходов на похороны и компенсацию морального вреда.

Районный суд установил, что водитель грузовика не виновен в ДТП и отклонил иск. Облсуд оставил апелляционную жалобу рязанцев без удовлетворения, а решение — без изменения.


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