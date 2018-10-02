Рязанцу грозит до семи лет тюрьмы за пьяный грабеж. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 22-летний молодой человек и сообщил, что его ограбили на улице Вокзальной.
Выяснилось, что поздним вечером он выпивал в компании случайного знакомого. Собутыльник увидел, что рязанец пользуется дорогим смартфоном, неожиданно ударил его, забрал телефон и скрылся.
Полицейские передали ориентировку с описанием внешности злоумышленника всем патрулям. В ходе работы сотрудники патрульно-постовой службы заметили человека со схожими приметами и остановили его.
Потерпевший опознал в нем нападавшего. Злоумышленником оказался 40-летний ранее судимый за убийство житель Ряжска.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Мужчину арестовали.