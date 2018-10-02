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18:11, 2 октября 2018 470
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Рязанцу грозит до семи лет тюрьмы за пьяный грабеж

Рязанцу грозит до семи лет тюрьмы за пьяный грабеж

Рязанцу грозит до семи лет тюрьмы за пьяный грабеж. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 22-летний молодой человек и сообщил, что его ограбили на улице Вокзальной.

Выяснилось, что поздним вечером он выпивал в компании случайного знакомого. Собутыльник увидел, что рязанец пользуется дорогим смартфоном, неожиданно ударил его, забрал телефон и скрылся.

Полицейские передали ориентировку с описанием внешности злоумышленника всем патрулям. В ходе работы сотрудники патрульно-постовой службы заметили человека со схожими приметами и остановили его.

Потерпевший опознал в нем нападавшего. Злоумышленником оказался 40-летний ранее судимый за убийство житель Ряжска.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Мужчину арестовали.


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