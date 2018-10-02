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9:46, 2 октября 2018 441
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Пациент новосибирской больницы угнал машину «скорой» и катался по городу с сиреной

Пациент новосибирской больницы угнал машину «скорой» и катался по городу с сиреной

Пациент новосибирской больницы угнал машину скорой помощи. Инцидент произошел вечером в понедельник, 1 октября, со ссылкой на полицию передает «РИА Новости».

Известно, что мужчина поступил в медучреждение с кожным заболеванием. Внезапно он стал вести себя неадекватно — начал угрожать водителю ножом, заставил его выйти из машины и уехал.

Около получаса пациент катался по Новосибирску с включенными сиренами. В городе объявили план «Перехват», угонщика удалось задержать.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его направят на психиатрическую экспертизу.


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