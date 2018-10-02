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11:30, 2 октября 2018 2 787
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Около «Глобуса» легковушка взлетела на бордюре и врезалась в столб. Видео 1

Около «Глобуса» легковушка взлетела на бордюре и врезалась в столб. Видео

Около «Глобуса» легковушка взлетела на бордюре и врезалась в столб. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в субботу, 29 сентября, около «Глобуса».

На ролике видно, как автомобиль Kia Spectra выезжает на перекресток и по прямой после удара об бордюр влетает в столб рекламного щита.

Напомним, за рулем находился пьяный 27-летний водитель из Сасовского района. В результате аварии травмы получили его 21-летняя и 18-летняя пассажирки, их госпитализировали.


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