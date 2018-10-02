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8:55, 2 октября 2018 2 048
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«Не прощаемся». В Рязани закрылся штаб Навального 5

«Не прощаемся». В Рязани закрылся штаб Навального

В Рязани закрылся штаб Алексея Навального, который проработал год и три месяца. Об этом сообщили сторонники оппозиционера «ВКонтакте».

В группе «Команда Навального» отметили, что за время существования штаба в Рязани «организовали множество успешных акций и доказали, что в городе есть немало активных людей, которые недовольны действующей властью и хотят ее изменить».

По словам сторонников Навального, штаб закрывается, но «продолжает жить как идея». «Теперь наше место встречи — любая точка в городе, любая точка в виртуальном пространстве. Не прощаемся!» — говорится в сообщении.


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