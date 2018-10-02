На площади Мичурина появится новая пятиэтажка. Соответствующий проект планировки территории улиц Фрунзе, Введенской, Маяковского и Свободы опубликовали на сайте мэрии.
Согласно документам, рядом со зданием регионального УМВД появится многоэтажка с нежилыми помещениями и подземным паркингом на 49 машино-мест.
Сейчас на месте участка располагаются дома №100-а и №102 на улице Введенской, которые снесут.
Проект обсудят на публичных слушаниях в среду, 24 октября, в административном здании по адресу: на улице Введенской, дом №107, кабинет №219. Начало в 18:00.