Две рязанские школы вошли в антирейтинг самых опасных дорожных участков. Об этом сообщил сайт
Активисты проанализировали, возле каких школ водители чаще всего наезжают на пешеходов. Оказалось, что за год аварии с пешеходами произошли возле 219 школ в 56 регионах России.
Лидером антирейтинга Общероссийского народного фронта стала «Русская классическая школа» №7 Рязанской области. С 2015 около нее произошло семь наездов на пешеходов.
По пять аналогичных ДТП происходило на участках, прилегающих к рязанской школе №3, школе-интернату №92 Нижнего Новгорода, Казанской школе-интернату №1, гимназии №28, школам №112 и №165 города Казани.
Отмечается, что систематические ДТП, которые происходят около школ, случаются из-за «зебр» и «лежачих полицейских», оборудованных не по ГОСТу.