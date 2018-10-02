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13:30, 2 октября 2018 1 095
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Две рязанские школы вошли в антирейтинг самых опасных дорожных участков 1

Две рязанские школы вошли в антирейтинг самых опасных дорожных участков

Две рязанские школы вошли в антирейтинг самых опасных дорожных участков. Об этом сообщил сайт ОНФ.

Активисты проанализировали, возле каких школ водители чаще всего наезжают на пешеходов. Оказалось, что за год аварии с пешеходами произошли возле 219 школ в 56 регионах России.

Лидером антирейтинга Общероссийского народного фронта стала «Русская классическая школа» №7 Рязанской области. С 2015 около нее произошло семь наездов на пешеходов.

По пять аналогичных ДТП происходило на участках, прилегающих к рязанской школе №3, школе-интернату №92 Нижнего Новгорода, Казанской школе-интернату №1, гимназии №28, школам №112 и №165 города Казани.

Отмечается, что систематические ДТП, которые происходят около школ, случаются из-за «зебр» и «лежачих полицейских», оборудованных не по ГОСТу.


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