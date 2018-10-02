До Рязанского района добрался путешественник, который верхом на коне едет в Мурманск

До Рязанского района добрался путешественник Цзин Ли, который верхом на коне едет в Мурманск. Об этом пишет издательство «
Цзин Ли едет из Карачаево-Черкессии, ежедневно преодолевая 30-40 километров. Китаец уже посетил Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самару, Казань, Нижний Новгород и Саранск.
В пути ему пришлось приобрести вторую лошадь, так как на одной везти снаряжение и припасы оказалось тяжело.
Цзин отправился в путешествие 1 марта, впереди у него Рязань, Санкт-Петербург и Мурманск, конечная точка похода.
«Очень люблю ездить верхом, лошади и природа меня вдохновляют и восхищают», — рассказал он.
Это уже третье большое конное путешествия для него. Ли уже проезжал более пяти тысяч километров вдоль китайской реки Хуанхэ и девяти тысяч — из Башкирии до Западного Китая.