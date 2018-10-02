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16:34, 2 октября 2018 4 159
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До Рязанского района добрался путешественник, который верхом на коне едет в Мурманск 1

До Рязанского района добрался путешественник, который верхом на коне едет в Мурманск

Фото: Издательство «Пресса»

До Рязанского района добрался путешественник Цзин Ли, который верхом на коне едет в Мурманск. Об этом пишет издательство «Пресса».

Цзин Ли едет из Карачаево-Черкессии, ежедневно преодолевая 30-40 километров. Китаец уже посетил Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самару, Казань, Нижний Новгород и Саранск.

В пути ему пришлось приобрести вторую лошадь, так как на одной везти снаряжение и припасы оказалось тяжело.

Цзин отправился в путешествие 1 марта, впереди у него Рязань, Санкт-Петербург и Мурманск, конечная точка похода.

«Очень люблю ездить верхом, лошади и природа меня вдохновляют и восхищают», — рассказал он.

Это уже третье большое конное путешествия для него. Ли уже проезжал более пяти тысяч километров вдоль китайской реки Хуанхэ и девяти тысяч — из Башкирии до Западного Китая.


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