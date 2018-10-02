Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:39, 2 октября 2018 782

«Брикус» стал поставщиком для крупного федерального проекта

«Брикус» стал поставщиком для крупного федерального проекта

В сентябре 2018 года компания «Брикус» вышла на федеральный уровень и стала официальным поставщиком проекта по благоустройству территории в центре Рязани, где на площади Соборной построили новый музей.

После завершения строительных работ объявили тендер на поставку материалов для благоустройства территории. Его выиграл «Брикус», который и ранее неоднократно побеждал в конкурсах на поставку стройматериалов для объектов коммерческого, административного и жилого строительства в Рязани.

«Компания — активный участник проектов по возведению ЖК в центре и разных районах города. Мы обеспечивали поставки для ЖК „Легенды Горького“, „Наследие“ и других, поставляли строительные материалы застройщикам коттеджных поселков „Сказка Алеканово“ и „Сказка в лесу“, снабжали подрядчиков проектов по благоустройству городского цирка и Окской птицефабрики», — рассказали в пресс-службе «Брикуса».

В качестве стратегического партнера выбрали «Браер», сотрудничество с которым продолжается с 2009 года. Кроме того, в 2017 году «Брикус» стал лучшим дилером этого производителя в России.

Как отметили в пресс-службе «Брикуса», продукция «Браер» заслужила признание крупных российских девелоперов и частных застройщиков: «Тротуарная плитка этой марки имеет ряд международных наград и отвечает самым жестким требованиям к надежности, эстетичности и экологичности. Безупречное качество продукции „Браер“ и репутация „Брикус“ как надежного поставщика — это секрет успеха нашей компании на рынке строительства и благоустройства Рязани».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:27, 2 октября 2018
Рязанцы пожаловались на открытые люки около детсада
14:50, 2 октября 2018
В Рязанском районе осудили отца, ударившего сына ножом в грудь
14:23, 2 октября 2018
В день рождения «Мульти-Пульти» для шиловских школьников устроили праздник
14:05, 2 октября 2018
В Рязани рецидивиста поймали на серии краж мобильных телефонов
12:50, 2 октября 2018
Умер народный артист России Роман Карцев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Одна из распространенных жалоб, поступающих в Банк России, — жалоба на незаконный перевод пенсионных накоплений без ведома граждан.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 38 004
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 29 860
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
9:42, 22 сентября 2018 20 697
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 20 408
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 18 571
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 6
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум