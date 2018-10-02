«Брикус» стал поставщиком для крупного федерального проекта

В сентябре 2018 года компания «Брикус» вышла на федеральный уровень и стала официальным поставщиком проекта по благоустройству территории в центре Рязани, где на площади Соборной построили новый музей.
После завершения строительных работ объявили тендер на поставку материалов для благоустройства территории. Его выиграл «Брикус», который и ранее неоднократно побеждал в конкурсах на поставку стройматериалов для объектов коммерческого, административного и жилого строительства в Рязани.
«Компания — активный участник проектов по возведению ЖК в центре и разных районах города. Мы обеспечивали поставки для ЖК „Легенды Горького“, „Наследие“ и других, поставляли строительные материалы застройщикам коттеджных поселков „Сказка Алеканово“ и „Сказка в лесу“, снабжали подрядчиков проектов по благоустройству городского цирка и Окской птицефабрики», — рассказали в пресс-службе «Брикуса».
В качестве стратегического партнера выбрали «Браер», сотрудничество с которым продолжается с 2009 года. Кроме того, в 2017 году «Брикус» стал лучшим дилером этого производителя в России.
Как отметили в пресс-службе «Брикуса», продукция «Браер» заслужила признание крупных российских девелоперов и частных застройщиков: «Тротуарная плитка этой марки имеет ряд международных наград и отвечает самым жестким требованиям к надежности, эстетичности и экологичности. Безупречное качество продукции „Браер“ и репутация „Брикус“ как надежного поставщика — это секрет успеха нашей компании на рынке строительства и благоустройства Рязани».