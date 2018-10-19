Жителя Шацкого района осудили за угон автомобиля. Об этом пишет издательство «
Вечером 3 августа пьяный мужчина угнал ВАЗ-21074, который принадлежал его знакомому. Машина была припаркована у гаража дома на улице Ново-Елатомской в Сасове.
Злоумышленник перелез с заднего на водительское сидение автомобиля, оставленным владельцем в замке зажигания ключом запустил двигатель и уехал с места парковки.
Проезжая по одной из улиц города, он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
Отмечается, что угонщик способствовал раскрытию и расследованию преступления, признал вину и возместил моральный и имущественный вред.
Суд признал его виновным и назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.