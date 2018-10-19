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15:09, 19 октября 2018 1 234
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За несколько дней до убийства Заварзина подозреваемый устроил драку в рязанском баре

За несколько дней до убийства Заварзина подозреваемый устроил драку в рязанском баре

За несколько дней до убийства рязанского бизнесмена Александра Заварзина подозреваемый в преступлении устроил драку в рязанском баре. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Там отметили, гражданин Украины приехал в Рязань за пять дней до убийства — 7 февраля.

Специалисты установили, что он периодически «дежурил» у дома предпринимателя и других местах его возможного появления, вплоть до фитнес-центра, который посещал потерпевший.

В пресс-службе добавили, что убийца иногда заказывал такси и катался по Рязани, заходил в развлекательные заведения, где выпивал и скандалил. В одном из баров, где мужчина устроил драку, у него отобрали нож.

Помимо этого, следователи рассказали подробности о заказчиках убийства. Один из них пропал «буквально через день после убийства».

Труп мужчины нашли с простреленной головой в Тверской области только в мае. На месте происшествия обнаружили предсмертные записки.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В пресс-службе отметили, что отрабатываются версии как убийства, так и самоубийства.

Бизнесмена Александра Заварзина зарезали 12 февраля около элитного дома на улице Сенной. Неизвестный несколько раз ударил 51-летнего бизнесмена ножом. От полученных травм он скончался в больнице.

Напомним, убийца рязанского бизнесмена Александра Заварзина скрывается за границей.


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6 часов назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 1

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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