За несколько дней до убийства Заварзина подозреваемый устроил драку в рязанском баре

За несколько дней до убийства рязанского бизнесмена Александра Заварзина подозреваемый в преступлении устроил драку в рязанском баре. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Там отметили, гражданин Украины приехал в Рязань за пять дней до убийства — 7 февраля.
Специалисты установили, что он периодически «дежурил» у дома предпринимателя и других местах его возможного появления, вплоть до фитнес-центра, который посещал потерпевший.
В пресс-службе добавили, что убийца иногда заказывал такси и катался по Рязани, заходил в развлекательные заведения, где выпивал и скандалил. В одном из баров, где мужчина устроил драку, у него отобрали нож.
Помимо этого, следователи рассказали подробности о заказчиках убийства. Один из них пропал «буквально через день после убийства».
Труп мужчины нашли с простреленной головой в Тверской области только в мае. На месте происшествия обнаружили предсмертные записки.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В пресс-службе отметили, что отрабатываются версии как убийства, так и самоубийства.
Бизнесмена Александра Заварзина
Напомним, убийца рязанского бизнесмена Александра Заварзина