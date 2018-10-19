В пятницу в Рязани пройдет акция в память о жертвах трагедии в керченском колледже

В пятницу, 19 октября, в Рязани состоится акция в память о жертвах трагедии в керченском колледже #Керчьмыстобой. Об этом сообщили в соцсетях.
Возложение цветов и свечей пройдет на площади Ленина. Начало в 13:00.
«Давайте все вместе выразим поддержку россиянам, которые пострадали во время нападения на невинных», — говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков
Позже 18-летний молодой человек покончил с собой.
В Крыму объявлен трехдневный траур.