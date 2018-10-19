В ноябрьские праздники изменится движение электричек

С 3 по 5 ноября изменится график движения электричек на девяти направлениях — Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском, Ярославском. Об этом сообщил
В указанные даты поезда будут ходить по графику:
- 3 ноября (суббота) — расписанием субботы;
- 4 ноября (воскресенье) — расписанием субботы;
- 5 ноября (понедельник) — расписанием воскресенья.
Как напомнили в ЦППК, с актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».