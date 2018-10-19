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13:32, 19 октября 2018 562
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В ноябрьские праздники изменится движение электричек

В ноябрьские праздники изменится движение электричек

С 3 по 5 ноября изменится график движения электричек на девяти направлениях — Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском, Ярославском. Об этом сообщил сайт Центральной ППК.

В указанные даты поезда будут ходить по графику:

  • 3 ноября (суббота) — расписанием субботы;
  • 4 ноября (воскресенье) — расписанием субботы;
  • 5 ноября (понедельник) — расписанием воскресенья.

Как напомнили в ЦППК, с актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».


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