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10:22, 19 октября 2018 417

Управление качеством. Холдинг VELLCOM group провел в Рязани конференцию для дорожников

Управление качеством. Холдинг VELLCOM group провел в Рязани конференцию для дорожников

Холдинг VELLCOM group провел в Рязани конференцию для дорожников на тему «Гармонизация международных и отечественных стандартов. Опыт применения зарубежного лабораторного оборудования».

Как отметили в пресс-службе компании, государство и организации, вовлеченные в процесс развития строительной отрасли, проявляют интерес к вопросам внедрения инноваций.

Участниками конференции стали такие ведущие компании, как «Инфратест» и Wirtgen, специалисты в области строительства, молодые ученые, студенты и аспиранты. Они обсудили актуальные проблемы развития лабораторного оборудования дорожно-строительной отрасли.

Спикеры выразили мнение о важности проведения строительного контроля на всех этапах дорожного строительства и рассказали о действующей нормативной базе.

«Сегодня дорожный сектор является одним из крупнейших генераторов и потребителей инноваций и способен вывести различные отрасли экономики на новый технологический уровень», — подчеркнули в холдинге.

После конференции ее участники отправились на строительные площадки VELLCOM group, где на практике ознакомились с особенностями работы передового лабораторного оборудования и строительной спецтехники: станцией наземного сканирования Riegl, штамповыми испытаниями и контролем уплотнения грунта, экспресс-методом определения влажности, передвижной мобильной лабораторией.

На строительной площадке «Технопарк Рязань», Х5 Retail Group, под руководством представителя компании Wirtgen специалисты холдинга продемонстрировали работу ресайклера WR 240.

«Стоит отметить, что регенерированные материалы при ресайклинге обеспечивают гарантированную службу дороги в течение 20 лет при проведении работ по периодической замене только слоя износа», — сказали специалисты.

После этого участники мероприятия прибыли на новую дорогу в Рыбном, где с помощью планографа определили ровность дорожного покрытия и ознакомились с процессом отбора керна.

Производственный комплекс VELLCOM group стал завершающей локацией практической конференции. Все желающие смогли зайти внутрь лаборатории, где проходили испытания на устойчивость асфальтобетона к образованию колейности и сжатия.

В августе 2018 года на площадке асфальтового и бетонного заводов холдинга VELLCOM group уже проходил форум практиков дорожной отрасли в рамках реализации проекта «Современные технологии = современные дороги».

Все участники встречи отметили важность и необходимость проведения таких мероприятий с целью обмена опытом в будущем.


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