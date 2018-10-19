Суровый Челябинск. ХК «Рязань» проиграл одному из лидеров ВХЛ

ХК «Рязань» проиграл одному из лидеров ВХЛ. В четверг, 18 октября, «горожане» со счетом 1:3 уступили челябинскому «Челмету».
Счет в матче открыли гости в середине первого периода. С передачи Романа Крикуненко Игорь Игнатушкин забросил свою первую шайбу в сезоне. Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели.
В третьем хозяева реализовали большинство, а спустя полторы минуты вышли вперед. В концовке рязанцы пытались отыграться и заменили вратаря на полевого игрока, поэтому третья шайба «Челмета» влетела уже в пустые ворота.
Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил, что команда два периода контролировала ход игры.
«К сожалению, не забили в большинстве, когда действовали „пять на три“. А это в современном хоккее один из главных показателей. Мы не забиваем большинство, а соперник его реализовал», — заявил Десятков.
ХК «Рязань» с 16-ю очками остался в зоне плей-офф.
Следующий матч «горожане» проведут в среду, 24 октября, во ДС «Олимпийский» против китайского «Ценг Тоу». Начало в 19:00.
Фото ХК «Челмет»