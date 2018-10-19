Суд признал законным арест Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд признал законным арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвинили в хулиганстве. Об этом передает РИА «
Суд решил оставить без изменения меру пресечения в виде
Мать Кокорина была готова внести за сына залог в десять миллионов рублей.
«То, что мы видим в СМИ и интернете, — травля. Оступившихся футболистов еще недавно любили миллионы поклонников, а теперь поливают грязью», — заявил адвокат спортсмена Олег Попов, однако суд не счел аргументы убедительными.
Адвокат Мамаева попросил освободить его и запретить спортсмену тренироваться с одноклубниками из «Краснодара».
Брата нападающего «Зенита» Кирилла Кокорина и четвертого фигуранта дела Александра Протасовицкого суд также оставил под стражей.
Напомним, полиция возбудила уголовное дело в отношении игрока петербургского «Зенита» Кокорина и полузащитника «Краснодара» Мамаева по статье части 2 статьи 213 УК РФ.
Спортсменов подозревают в избиении чиновников в столичном кафе и водителя телеведущей Первого канала.
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