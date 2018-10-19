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12:52, 19 октября 2018 592

Рязанскому приборному заводу исполнилось сто лет

Рязанскому приборному заводу исполнилось сто лет

Акционерному обществу «Государственный Рязанский приборный завод» (АО «ГРПЗ»), входящему в АО «КРЭТ», исполнилось сто лет. В настоящее время предприятие является одним из ведущих российских производителей авионики.

В начале своего пути завод специализировался на деревообработке. В 1935 году он стал предприятием оборонного назначения, а в 1939 году перешел в ведение Наркомата авиационной промышленности СССР. В 1950 году завод перешел в приборостроение и начал выпуск бортовых радиолокационных станций (РЛС).

За несколько десятилетий работы в радиоэлектронике предприятие серийно освоило и оснастило РЛС боевые и транспортные самолеты.

Сейчас АО «ГРПЗ» производит бортовое радиоэлектронное оборудование для самолетов и вертолетов. Широкий спектр продукции гражданского назначения представлен инверторными сварочными аппаратами, медицинской техникой и лабораторным оборудованием, электрозарядными станциями для электромобилей.

Приборный завод не только серийный изготовитель, но и разработчик. Специалисты трех научных центров проводят научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, осуществляют серийное освоение и сопровождение изделий.

«Выпуск конкурентоспособной инновационной продукции обеспечен мощным производством, базирующимся на передовых технологиях, высоким научно-интеллектуальным потенциалом, высококвалифицированным сплоченным трудовым коллективом», — отметили в пресс-службе завода.


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