Рязанскому приборному заводу исполнилось сто лет

Акционерному обществу «Государственный Рязанский приборный завод» (АО «ГРПЗ»), входящему в АО «КРЭТ», исполнилось сто лет. В настоящее время предприятие является одним из ведущих российских производителей авионики.
В начале своего пути завод специализировался на деревообработке. В 1935 году он стал предприятием оборонного назначения, а в 1939 году перешел в ведение Наркомата авиационной промышленности СССР. В 1950 году завод перешел в приборостроение и начал выпуск бортовых радиолокационных станций (РЛС).
За несколько десятилетий работы в радиоэлектронике предприятие серийно освоило и оснастило РЛС боевые и транспортные самолеты.
Сейчас АО «ГРПЗ» производит бортовое радиоэлектронное оборудование для самолетов и вертолетов. Широкий спектр продукции гражданского назначения представлен инверторными сварочными аппаратами, медицинской техникой и лабораторным оборудованием, электрозарядными станциями для электромобилей.
Приборный завод не только серийный изготовитель, но и разработчик. Специалисты трех научных центров проводят научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, осуществляют серийное освоение и сопровождение изделий.
«Выпуск конкурентоспособной инновационной продукции обеспечен мощным производством, базирующимся на передовых технологиях, высоким научно-интеллектуальным потенциалом, высококвалифицированным сплоченным трудовым коллективом», — отметили в пресс-службе завода.