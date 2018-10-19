Рязанский бензин подорожал на 45 копеек. Статистика

Средняя стоимость одного литра рязанского бензина увеличилась на 45 копеек — до 42,15 рубля. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
АИ-92 и АИ-95 выросли на 38 и 54 копейки соответственно. Цена на АИ-98 не поменялась — 49,90 рубля. Стоимость одного литра солярки увеличилась на 31 копейку — до 44,09 рубля.
Регион поднялся на 11-е место в ЦФО по средней стоимости бензина и АИ-95. АИ-92 прибавил пять позиций — седьмое место. Солярка осталась на 12-м месте, а АИ-98 — на втором.
Напомним, на прошлой неделе в Рязани вновь начался рост цен на топливо.
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