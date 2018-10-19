Рязанские призывники поучаствовали в военно-патриотической акции. Об этом сообщил сайт мэрии.
В пятницу, 19 октября, на базе 137-го гвардейского парашютно-десантного ордена Красной Звезды Рязанского полка прошел День призывника.
В нем поучаствовали представители власти, военного комиссариата, общественных организаций, командование полка, ветераны войны и боевых действий, а также более 200 призывников и юнармейцев.
После официальной части для будущих призывников военнослужащие разведывательной роты 137-го полка выступили с показательными выступлениями по рукопашному бою и захвату объекта.
Юноши и девушки в этот день познакомились с жизнью и бытом воинов-десантников, новейшими образцами вооружения и военной техники, попробовали солдатскую кашу в столовой.