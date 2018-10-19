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15:37, 19 октября 2018 1 109
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Рязанские призывники поучаствовали в военно-патриотической акции

Рязанские призывники поучаствовали в военно-патриотической акции

Фото: Администрация Рязани

Рязанские призывники поучаствовали в военно-патриотической акции. Об этом сообщил сайт мэрии.

В пятницу, 19 октября, на базе 137-го гвардейского парашютно-десантного ордена Красной Звезды Рязанского полка прошел День призывника.

В нем поучаствовали представители власти, военного комиссариата, общественных организаций, командование полка, ветераны войны и боевых действий, а также более 200 призывников и юнармейцев.

После официальной части для будущих призывников военнослужащие разведывательной роты 137-го полка выступили с показательными выступлениями по рукопашному бою и захвату объекта.

Юноши и девушки в этот день познакомились с жизнью и бытом воинов-десантников, новейшими образцами вооружения и военной техники, попробовали солдатскую кашу в столовой.


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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 1

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