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13:57, 19 октября 2018 615
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Рязанца осудили за избиение своей сожительницы

Рязанца осудили за избиение своей сожительницы

Рязанца осудили за избиение своей сожительницы. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В ночь с 28 на 29 августа 2017 года 26-летний осужденный находился в квартире своей сожительницы вместе с ней и их знакомой, где они распивали спиртное.

Во время застолья пострадавшая оскорбила мужчину, после чего он несколько раз ударил ее кулаком по лицу, однако женщина продолжила его оскорблять. Тогда рязанец ударил ее еще не меньше десяти раз кулаками по лицу и отвел в ванную комнату, где она потеряла сознание.

В результате у пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, обширную субдуральную гематому, сдавливающую мозг, ушибленную рану лба и множественные кровоподтеки лица и головы. Это вызвало «значительную стойкую утрату общей трудоспособности на 100%".

Суд признал рязанца виновным по части 1 статьи 111 УК РФ и назначил четыре года колонии общего режима.


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2 часа назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 1

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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