Рокотянская поучаствовала в конференции Центробанка

В Рязани проходит научно-практическая конференция на тему «Противодействие недобросовестным практикам на финансовом рынке». Ее проводит главное управление Центробанка России на базе регионального отделения.
Эксперты обсуждают способы борьбы с финансовыми пирамидами, «черными кредиторами», нелегальными микрофинансовыми организациями. Участие в конференции приняла глава города Юлия Рокотянская.
«Для жителей города Рязани эта тема крайне актуальна. В Рязани большое количество людей пожилого возраста. На них в первую очередь отражается деятельность недобросовестных практиков, — сказала Юлия Рокотянская. — Опыт волонтерства в информационном поле дает возможность предупредить людей. Это первый шаг к успеху — если люди информированы, то они уже более защищены.
Участникам конференции Юлия Рокотянская пожелала успехов, реальных решений и практических реализаций тех предложений, которые будут озвучены в докладах.