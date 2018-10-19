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14:59, 19 октября 2018 360
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Рокотянская поучаствовала в конференции Центробанка

Рокотянская поучаствовала в конференции Центробанка

В Рязани проходит научно-практическая конференция на тему «Противодействие недобросовестным практикам на финансовом рынке». Ее проводит главное управление Центробанка России на базе регионального отделения.

Эксперты обсуждают способы борьбы с финансовыми пирамидами, «черными кредиторами», нелегальными микрофинансовыми организациями. Участие в конференции приняла глава города Юлия Рокотянская.

«Для жителей города Рязани эта тема крайне актуальна. В Рязани большое количество людей пожилого возраста. На них в первую очередь отражается деятельность недобросовестных практиков, — сказала Юлия Рокотянская. — Опыт волонтерства в информационном поле дает возможность предупредить людей. Это первый шаг к успеху — если люди информированы, то они уже более защищены.

Участникам конференции Юлия Рокотянская пожелала успехов, реальных решений и практических реализаций тех предложений, которые будут озвучены в докладах.


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