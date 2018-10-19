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11:51, 19 октября 2018 2 345
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На Московском шоссе произошло массовое ДТП. Видео

На Московском шоссе произошло массовое ДТП. Видео

В пятницу, 19 октября, на Московском шоссе столкнулись четыре автомобиля. Ролик с моментом аварии опубликован в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Три автомобиля стояли на светофоре, в то время как в последний из них врезалась легковушка.

Ранее очевидцы сообщали, что столкнулись два автомобиля.


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