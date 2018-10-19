На Московском шоссе произошло массовое ДТП. Видео

В пятницу, 19 октября, на Московском шоссе столкнулись четыре автомобиля. Ролик с моментом аварии опубликован в группе «
Три автомобиля стояли на светофоре, в то время как в последний из них врезалась легковушка.
Ранее очевидцы
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В пятницу, 19 октября, на Московском шоссе столкнулись четыре автомобиля. Ролик с моментом аварии опубликован в группе «
Три автомобиля стояли на светофоре, в то время как в последний из них врезалась легковушка.
Ранее очевидцы
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В будущем подобные филиалы могут появиться в Канищеве и на Московском шоссе.