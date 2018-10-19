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10:31, 19 октября 2018 162
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Медицинский восстановительный центр «Движение» открыл в Рязани новый филиал

Медицинский восстановительный центр «Движение» открыл в Рязани новый филиал

В Рязани уже 18 лет работает Медицинский восстановительный центр «Движение». Его специалисты, используя традиционные методы лечения, помогают людям избавиться от заболеваний опорно-двигательного аппарата.

По словам гендиректора МВЦ Сергея Бирюкова, со временем потребность в восстановительной медицине у людей выросла, и руководство приняло решение открыть второй центр в микрорайоне Дашково-Песочня.

Новый филиал расположился на улице Шереметьевской, 6. Официальное открытие прошло во вторник, 16 октября.

Подробнее о его работе читайте в нашем разделе «Публикации».


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