Медицинский восстановительный центр «Движение» открыл в Рязани новый филиал

В Рязани уже 18 лет работает Медицинский восстановительный центр «Движение». Его специалисты, используя традиционные методы лечения, помогают людям избавиться от заболеваний опорно-двигательного аппарата.
По словам гендиректора МВЦ Сергея Бирюкова, со временем потребность в восстановительной медицине у людей выросла, и руководство приняло решение открыть второй центр в микрорайоне Дашково-Песочня.
Новый филиал расположился на улице Шереметьевской, 6. Официальное открытие прошло во вторник, 16 октября.
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