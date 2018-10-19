Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:55, 19 октября 2018 507
 0    0

Куда сходить в выходные? Афиша RZN.info

Куда сходить в выходные? Афиша RZN.info

Грядущие выходные изобилуют количеством интересных концертов, спектаклей и прочих культурных мероприятий.

Рязанский театр драмы приглашает на премьеру — спектакль «Вишневый сад» по пьесе Чехова. В МКЦ выступит актер театра и кино Максим Аверин. Здесь же состоится выступление Concord Orchestra c программой «Симфонические рок-хиты», а в клубе Deep выступит панк-фолк группа The Hatters.

В концертном зале Филармонии 21 октября пройдет спектакль «Подыскиваю жену. Недорого» с участием Романа Юнусова, Марины Федункив и Александра Стекольникова. А в кафе-клубе «Старый парк» с проектом «Masta Don’t» выступит лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
16:55, 19 октября 2018
Куда сходить в выходные? Афиша RZN.info
11:57, 18 октября 2018
А что в кино? «Хэллоуин», «Смолфут» и другие новинки недели
13:45, 16 октября 2018
В Касимове пройдет фестиваль национальных культур
13:02, 12 октября 2018
Рязанский симфонический оркестр выступил с Би-2 в «Олимпийском»
12:26, 12 октября 2018
Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 1

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:28, 15 октября 2018 27 581
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 2
16:06, 15 октября 2018 23 107
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 10
7:55, 19 октября 2018 21 016
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
21:36, 9 октября 2018 20 048
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 716
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум